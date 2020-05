Die bedeutenden asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag Verluste erlitten.Tokio - Die bedeutenden asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag Verluste erlitten. Kräftig abwärts ging es dabei in Hong Kong, aber auch in Tokio und an den chinesischen Festlandsbörsen waren die Abgaben höher als am Vortag. Für Unruhe sorgte die Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. In Abkehr von der üblichen Praxis gab es kein Ziel für das Wachstum der zweitgrössten Volkswirtschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...