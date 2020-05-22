FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQH XS0234084738
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQG XS0234082872
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735
AB/FROM ONWARDS 22.05.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQH XS0234084738
BUENOS AIR. 05/35 REGS BQQG XS0234082872
BUENOS AIR. 16/24 REGS XS1380274735
AB/FROM ONWARDS 22.05.2020
Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de