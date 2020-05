Baden-Baden (ots) - Syrische Ärzt*innen arbeiten unter Lebensgefahr in unterirdischem Krankenhaus / oscarnominierte SWR Koproduktion am 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr im ErstenDie 30-jährige Dr. Amani ist Kinderärztin und Leiterin einer besonderen Klinik in Syrien. Die Klinik im Untergrund, genannt "The Cave" ist die letzte Bastion der Hoffnung für die eingekesselten Bewohner und ihre Kinder in Ost-Ghouta bei Damaskus. Filmemacher Feras Fayyad ("Last Men in Aleppo") dokumentiert die Arbeit der syrischen Ärzt*innen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten und ihr eigenes Leben riskieren, um andere Leben zu retten. Mit dem oscarnominierten Dokumentarfilm hat er ein einzigartiges Zeitdokument über seine syrische Heimat in Zeiten des Krieges geschaffen. "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" ist eine von fünf Produktionen des SWR in der diesjährigen Dokumentarfilm-Staffel im Ersten, zu sehen am Mittwoch, 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr. Nach Ausstrahlung ist der Film für 30 Tage in der ARD Mediathek zu sehen.Die Höhle der HelfendenAnfang 2018 saßen in Ost-Ghouta bei Damaskus fast 400.000 Menschen fest, bedroht von Kämpfen zwischen dem syrischen Regime, seinen russischen Verbündeten und den Rebellen. Hautnah begleiten die Kameras ein kleines Ärzteteam unter der Leitung der jungen Dr. Amani Ballour in den weitverzweigten Gängen eines geheimen Feldkrankenhauses unter der Stadt bekannt als "The Cave". "Die Idee, unter die Erde zu gehen, ist simpel - so simpel wie der Tod, der oben auf uns lauert", so Dr. Amani, die gemeinsam mit ihrem Ärzteteam mit unermüdlichem Einsatz und unter Lebensgefahr versucht, Menschenleben, darunter viele Kinder, zu retten.Menschlichkeit unter unmenschlichen BedingungenNach schweren Bombardierungen und einem Giftgaseinsatz sorgt Dr. Amani für eine Notversorgung und legt selbst Hand an. Als Frau in Führungsposition muss sie sich in einer patriarchalischen Gesellschaft immer wieder zur Wehr setzen und ihre Kompetenz verteidigen. Doch der Mut jedes Einzelnen im Team und die Solidarität untereinander machen die Klinik zu einem Ort der Menschlichkeit, an dem alle versuchen, sich ihre Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden zu bewahren. Dieser Dokumentarfilm kommt dem grausamen Geschehen im Kriegsgebiet äußerst nah und lässt dennoch genügend zum Nachdenken - über Menschenwürde, aber auch über Frauenrechte, Religion und Moral.Dokumentarfilm von Feras FayyadRegisseur Feras Fayyad wurde mit seinem Dokumentarfilm "Die letzten Männer von Aleppo -Last Men in Aleppo" weltweit bekannt, mit dem er als erster syrischer Regisseur für einen Oscar nominiert wurde. Der in Zusammenarbeit mit dem SWR produzierte Film "The Cave - Eine Klinik im Untergrund" war ebenfalls für den Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" nominiert.Sendung:Eine Produktion von Danish Documentary in Koproduktion mit MA.JA.DE Berlin, in Zusammenarbeit mit National Geographic, TV 2 und SWR, mit der Unterstützung vonDOHA, Sun Yat-Sen Cultural Foundation, International Media Support, The Danish Film Institute Development, Docs Up Fund, Normandie for Peace. Das Erste zeigt den Film am Mittwoch, 1. Juli 2020 um 22:45 UhrAb Ausstrahlungstermin ist er für drei Monate in der ARD Mediathek verfügbar.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/the-cave-eine-klinik-im-untergrund-2020Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.kress@swr.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4603171