In der Schweiz wird es die inländischen Gäste vor allem in die Berge ziehen, während dem stark von ausländischen Gästen abhängigen Städtetourismus eine schwierige Zeit bevorsteht.Zürich - Aufgrund der Coronakrise gilt für den Sommer 2020 bei vielen Menschen weltweit das Motto «Ferien im eigenen Land». In der Schweiz wird es die inländischen Gäste vor allem in die Berge ziehen, während dem stark von ausländischen Gästen abhängigen Städtetourismus eine schwierige Zeit bevorsteht. Dies zeigt die neueste Analyse der Ökonomen der Credit Suisse zu den Auswirkungen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...