Facebook - Aktie auf Rekordniveau

Wertpapiere des US-Technologiekonzerns Facebook sind in dieser Woche stark nachgefragt. Auslöser für den neuerlichen Rekordstand ist die Ankündigung des Unternehmens kleine Shops auf der gleichnamigen Plattform zu etablieren.

Dass Facebook in einem langfristigen Aufwärtstrend tendiert, lässt der Kursverlauf auf Wochenbasis keine Zweifel aufkommen. In 2018 schlug die Aktie jedoch in eine äußerst lebhafte Seitwärtsbewegung ein, die sich zwischen 123,02 und bislang 218,62 US-Dollar abgespielt hatte. Der Versuch diese Handelsspanne mit einem Ausbruch darüber Anfang dieses Jahres zu verlassen scheiterte aufgrund der Corona-Pandemie und dem folgenden Crash an den Finanzmärkten. Doch, so schnell die Aktie auch gefallen war, konnte sie sich wieder erholen und zuletzt dynamisch in den Bereich von 237,20 US-Dollar zulegen. Die Hoffnungen der Investoren liegen offenbar auf den kleinen Shops, wodurch sich der Social-Media-Konzern mehr in Richtung Amazon entwickeln könnte. Letztlich geht es aber um das wertvollste Gut eines solchen Unternehmens, die Daten der User.

Datenkrake wächst weiter

Unabhängig davon sehen Investoren diesen Vorstoß positiv und schoben das Wertpapier alleine in dieser Woche um knapp 10 Prozent zur Oberseite an. Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 225,00 US-Dollar könnte demnach weiteres Kurspotenzial an das projizierte 138,2 % Fibonacci-Retracement verlaufend bei 255,14 US-Dollar freisetzen und erlaubt es hierauf Long-Positionen abzuschließen. Ein Wochenschlusskurs unterhalb der Unterstützung von rund 220,00 US-Dollar könnte Facebook allerdings kurzfristige Abgaben in Richtung der Horizontalunterstützung bei 200,00 US-Dollar bescheren. Spätestens an dieser Stelle dürfte jedoch wieder eine signifikante Stabilisierung einsetzen.

Widerstände: 233,46; 237,20; 241,55; 245,96; 250,37; 255,14 US-Dollar

Unterstützungen: 228,69; 224,20; 220,00; 214,18; 208,38; 200,00 US-Dollar

Facebook in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.09.2019 - 21.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US30303M1027

Facebook in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.04.2015 - 21.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US30303M1027

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Facebook für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Facebook HX6QFS 4,09 200,00 5,15 16.12.2020 Facebook HX83MN 1,34 260,00 15,71 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2020; 09:17 Uhr

Put Optionsschein auf Facebook für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Facebook HX7QV4 2,01 220,00 10,58 16.12.2020 Facebook HX6QDB 1,34 200,00 15,71 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.05.2020; 09:19 Uhr

