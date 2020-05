Berlin (ots) - Mähroboter sind eine tödliche Gefahr für Igel. Der NABU bittet darum, diese Geräte - wenn überhaupt - nur tagsüber zu verwenden. "Der elektrische Helfer wird in Deutschland immer beliebter" so NABU-Gartenexpertin Marja Rottleb, "Viele Menschen wollen sich mit einem solchen Gerät die Arbeit im Garten erleichtern und wissen oft gar nicht, dass sie für Tiere, insbesondere für Igel, lebensgefährlich sind."Die Stacheltiere rollen sich bei Gefahr zu einer Kugel und erstarren so für einige Minuten statt zu flüchten. Dieses Verhalten wird ihnen beim Zusammentreffen mit einem Mähroboter zum Verhängnis. "Die Tiere können durch die scharfen Messer massive Verletzungen erleiden", sagt Rottleb. "Besonders Jungtiere sind gefährdet, allein schon wegen ihrer geringeren Körpergröße." Oft bleibt das Massaker auf dem Rasen allerdings unbemerkt, da die Wildtiere im Verletzungsfall keine Schmerzenslaute ausstoßen und sich ins Unterholz zurückziehen, um dort qualvoll zu verenden.Der NABU rät daher, Mähroboter nur tagsüber zu nutzen, da Igel nachtaktiv sind. Auch beim Einsatz von Fadenmähern ist Vorsicht geboten. Rottleb: "Unter Hecken und im hohen Gras sollte man vor dem Mähen unbedingt mit einem Laubrechen prüfen, ob dort ein Igel schläft."Ein permanent vom Mähroboter gepflegter Rasen schadet dem Igel und anderen Gartentieren außerdem bei der Nahrungssuche. Blühpflanzen und Kräuter gehen verloren, die für den Igel notwendige Insekten- und Kleintierpopulation wird abgetötet, bis nur noch eine biologische wertlose grüne Fläche übrig bleibt. "Wer Igeln helfen möchte, sollte seinen Garten möglichst naturnah gestalten", rät Rottleb. "Dazu gehören heimische Sträucher und Stauden, außerdem auch eine wilde Ecke oder ein selbstgebautes Igelhaus zum Verstecken." Mehr Tipps für einen igelfreundlichen Garten bietet der NABU unter www.NABU.de/igelgarten (http://www.NABU.de/igelgarten)Mehr Infos: www.NABU.de/igelgarten (http://www.NABU.de/igelgarten)Pressebilder: www.NABU.de/pressebilder_igel (http://www.NABU.de/pressebilder_igel)Anleitung Igelhaus: www.NABU.de/igelhaus (http://www.NABU.de/igelhaus)Pressekontakt:Marja Rottleb, NABU-Gartenexpertin, Mobil +49 (0)152-553 12 310, Marja.Rottleb@NABU.deNABU-PressestelleTizia Labahn | Britta Hennigs | Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1722 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6347/4603337