Ach, denkt man: Wer hier in Radebeul wohnen darf, in dieser von der Sonne über Sachsen so verwöhnen Wein-, Villen- und Gartenstadt, der hat es recht nett erwischt. Früher wurde Radebeul sogar mal das sächsische Nizza genannt.

Der Beitrag Wenn Linksradikale Recht sprechen und Kultur- und Bienenfreunde Rechte sind erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...