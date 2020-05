Mainz (ots) -ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 22/20Samstag, 23.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die Schätze der ErdeKohle und ÖlUSA 201722.25 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 201523.10 Der Rhein - Strom der GeschichteDeutschland 20160.35 Terra XNeue FolgenRätselhafte PhänomeneSternengold und der Hauch des TodesFilm von Jens NicolaiDeutschland 20201.20 Terra XRätselhafte PhänomeneDiamantenfieber und sprechende PflanzenFilm von Jens NicolaiDeutschland 20202.05 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde SteineDeutschland 20182.50 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue WunderDeutschland 20183.35 Terra XFantastische PhänomeneWelt in BewegungGroßbritannien 20174.20 Terra XFantastische PhänomeneBausteine des LebensGroßbritannien 2017Sonntag, 24.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Die Schätze der ErdeGold und EisenUSA 20176.25 Die Schätze der ErdeKohle und ÖlUSA 20177.10 Berlin BerlinDie MauertotenDeutschland 20157.50 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 20188.40 Deutschland '61 - Countdown zum MauerbauDeutschland 20199.25 Deutschland '89 - Countdown zum MauerfallDeutschland 201910.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.10 Lost Places - Schicksalsorte der deutschen TeilungDeutschland 201910.55 Damals nach der DDRFreiheit und AuflösungDeutschland 201011.40 Damals nach der DDRAufbruch und AbschiedDeutschland 201012.25 Damals nach der DDRFlitterwochen und RosenkriegDeutschland 201013.10 Damals nach der DDREinheitsfrust und EinheitslustDeutschland 201013.55 Damals nach der DDRSchatten der VergangenheitDeutschland 201014.40 Damals nach der DDRAufbruch und ChaosDeutschland 201015.25 ZDF-HistoryDas Wunder von Berlin - Die DokumentationDeutschland 200816.10 DDR - die entsorgte RepublikAnschluss oder WiedervereinigungDeutschland 201917.10 Der Doppelgänger aus Ost-BerlinDeutschland 201918.10 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 201918.55 ZDF-HistoryAnarchie im Osten - Die letzten Monate der DDRDeutschland 2020( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:4.25 Damals nach der DDRFlitterwochen und RosenkriegDeutschland 2010Montag, 25.05.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.10 Damals nach der DDREinheitsfrust und EinheitslustDeutschland 20105.55 Damals nach der DDRSchatten der VergangenheitDeutschland 20106.40 Damals nach der DDRAufbruch und ChaosDeutschland 20107.25 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 20167.55 Mördern auf der SpurTriebtäter in DeutschlandDeutschland 20168.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 MörderjagdEine gefährliche FamilieFrankreich 20189.10 MörderjagdGrenzenlose GierFrankreich 20189.55 MörderjagdDer einzige ZeugeFrankreich 201810.40 ErbarmungslosJoanne Dennehy - Frau ohne GewissenDeutschland 201811.25 ErbarmungslosJack Unterweger - Der Gefängnis-PoetDeutschland 201812.10 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 201612.40 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201713.25 Warten auf den Weltuntergang - Prepper in den USAUSA 201914.10 Tödliches Trinkwasser - Skandal in MichiganUSA 201914.55 Unter Waffen - Amerikas tödliche LeidenschaftUSA 201915.40 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:20.55 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikFlugzeugGroßbritannien/Deutschland 201921.40 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 201922.20 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikAutomobilGroßbritannien/Deutschland 201923.05 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRoboterGroßbritannien/Deutschland 201923.50 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikTeleskopGroßbritannien/Deutschland 20190.30 heute journal1.00 Terra XGroße Völker: Die GriechenDeutschland 20141.45 Terra XGroße Völker: Die RömerDeutschland 20142.30 Terra XGroße Völker: Die WikingerDeutschland 20143.10 Terra XGroße Völker: Die KarthagerDeutschland 20163.55 Terra XGroße Völker: Die GermanenDeutschland 20164.40 Terra XGroße Völker: Die AraberDeutschland 2016 Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4603897