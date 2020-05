Morphosys und der Partner Incyte kommen nach den jüngsten Fortschritten im Zulassungsprozess für das Medikament Tafasitamab in den USA nun auch in Europa weiter voran. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat den Zulassungsantrag für den Anti-CD19-Antikörper, der in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom eingesetzt werden soll, nun validiert. Dies ermöglicht, dass das formelle Bewertungsverfahren nun begonnen werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...