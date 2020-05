FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rettung der finanziell angeschlagenen Fluggesellschaft Lufthansa ist laut einem Zeitungsbericht ins Stocken geraten. In der Schlussphase der Gespräche habe die Bundesregierung neue Forderungen gestellt, die eine Sanierung faktisch unmöglich machen würden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach soll die Lufthansa alle Flugzeuge abnehmen, die sie bei Airbus bestellt habe.

Für die Lufthansa wäre dies eine enorme finanzielle Belastung, hat sie doch Duzende Maschinen bei Airbus bestellt. In den kommenden drei bis vier Jahren würden über 5 Milliarden Euro für die Übernahme der neuen Flugzeuge nötig werden, schreibt die Zeitung.

Angesichts dieser neuen Bürde hätten sich die Vertreter von Bund und Unternehmen nicht auf das 9 Milliarden Euro schwere Sanierungspaket einigen können. Eine für Freitag geplante Aufsichtsratssitzung sei daher auf Montag verschoben, hieß es. Laut den Kreisen werde am Wochenende weiter verhandelt. Dabei solle auch geklärt werden, ob ein Kapitalschnitt nötig sei.

Ein Sprecher der Deutschen Lufthansa und eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministerium lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Fast zwei Monate lang hat der durch die Corona-Krise schwer gebeutelte Airlinekonzern mit der Bundesregierung verhandelt, in der Nacht zum Donnerstag bestätigte die Deutsche Lufthansa, dass sie sich bei einer Einigung auf der Zielgeraden befindet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwochabend bestätigt, dass eine Entscheidung über Staatshilfen kurz bevor stehe. Die konkrete Ausgestaltung des Stabilisierungspakets war in der Großen Koalition lange umstritten.

May 22, 2020

