Der Nasdaq 100 konnte zuletzt die Aufwärtsdynamik hochhalten und weitere Akzente auf der Oberseite setzen. Allerdings gilt es weiterhin festzuhalten, dass der ganz große Befreiungsschlag bislang ausblieb. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Nasdaq 100 hieß es am 18.05. an dieser Stelle unter anderem "[…] Im Ergebnis befindet sich der Nasdaq 100 in einer aus unserer Sicht ambivalenten Lage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...