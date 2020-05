Unser DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche solide auf die Oberseite seiner mehrwöchigen Range kämpfen und sich dann mehrfach über der runden Marke von 11.000 Punkten schliessen. Damit hellt sich das Chartbild entsprechend auf. Doch kann man hier gleich eine Fortsetzung erwarten? Wochenfazit inklusive Feiertag Bereits am Montag startete der Aktienmarkt stark und schien die Unentschlossenheit als Fazit der Vorwochenanalyse direkt abzulegen. Mit einem Zugewinn von fast 6 Prozent an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...