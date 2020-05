Der Dax hat das Potential die Marke von 11.500 Punkten in Angriff zu nehmen. EURNZD hingegen sucht innerhalb der Range nach seiner Richtung und AUDCHF arbeitet an einer hohen Flagge mit bullischem Potential. DAX mit Kurs auf 11.500 Punkte Tickmill-Analyse: DAX im Tageschart Der DAX hat zum Auftakt der vergangenen Handelswoche sehr eindrucksvoll gezeigt, welchen Aufwärtspotential zur Oberseite besteht. Nach einem Kurszuwachs von über 670 Punkten am Montag, legte der Leitindex bis zur Wochenmitte ...

