Airbus (AIR): Lufthansa & Emirates wollen Aufträge stornieren!

Absturz fast so schlimm wie bei Boeing. Aktie des Flugzeugbauers Airbus mit -59,3 % in 6 Monaten. Genaue Eckdaten für Leerverkauf mit HIER von ratgeberGELD.at!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Im vergangenen Jahr hatte der europäische Flugzeugbauer gegenüber dem Konkurrenten Boeing die Nase vorn als dieser mit Abstürzen seiner Baureihe 737 Max zu kämpfen hatte. Die aktuelle Krise hat auch bei Airbus zu einem deutlichen Abverkauf entlang dem 20er-EMA geführt. Die zaghaften technischen Gegenreaktionen wurden jeweils sehr zügig retourniert.Der Zusammenbruch des Luftverkehrs hat zu erheblichen Überkapazitäten und somit zu einem Nachfragerückgang geführt. Allein der Lufthansa-Konzern würde gerne eine dreistellige Anzahl von Flugzeug-Bestellungen stornieren. Auch Emirates hat verkündet, A380-Maschinen, die sich bereits in der Endmontage befinden, nicht abnehmen zu wollen. Somit ist vorerst nicht zu erwarten, dass die Aktie zu neuen Höhenflügen ansetzt.Wir gehen davon aus, dass der Luftverkehr weiterhin auf Sparflamme betrieben wird und somit größere Bestellungen ausbleiben. Mit dem Kaufsignal bei 52.94 EUR, dem Stopp Loss von 57.21 EUR und dem per Measured-Move-Methode errechneten Kursziel von 40.12 EUR kommen wir auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3.0.Aussicht: BÄRISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AIR.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/airbus-air-lufthansa-emirates-wollen-auftraege-stornieren/