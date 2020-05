Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Opposition im Düsseldorfer Landtag hält weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in NRW für verfrüht. "In NRW zeigen immer noch Hotspots wie die in den Flüchtlingsunterkünften, dass die derzeitige Situation weiterhin sehr fragil ist", sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker der Düsseldorfer Rheinischen Post (Montag). Die Voraussetzungen für weitergehende Lockerungen seien in NRW noch nicht geschaffen. "Dafür müssen jetzt vor allem die vorhandenen Testkapazitäten für gefährdete Bereiche wie Sammelunterkünfte und Altenheime genutzt werden", sagte Düker. Die Diskussion um weitere Lockerungen birgt aus Sicht der Grünen-Politikerin ein großes Risiko: "Wenn der Vorstoß in Thüringen den Wettbewerb der Ministerpräsidenten um die schnellsten Lockerungen anheizen würde, wäre das fatal und unverantwortlich."

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am vergangenen Freitag angedeutet, dass die Landesregierung diese Woche über weitere Lockerungen berät.



