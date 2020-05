von Julia Groß, €uro am SonntagIn der Kategorie der Eurozonen-Rentenfonds lag das Portfolio in den vergangenen Jahren oft in der Spitzengruppe. Mit einem Zuwachs von etwas mehr als drei Prozent auf Jahressicht kann sich die Performance auch zu Krisenzeiten sehen lassen. Der Rendit Deka investiert überwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...