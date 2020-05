Wirtschaftsminister Peter Altmaier fordert Standards zum Corona-Schutz an allen Urlaubsorten. Er sei "optimistisch, dass wir unsere Sommerferien nicht ausschließlich im Inland verbringen" müssen, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben).



"Dazu muss es überall klare Hygienekonzepte und Abstandsregelungen geben." Altmaier fügte hinzu: "Handtuch an Handtuch am Strand oder große Feiern auf engstem Raum wird es in diesem Jahr wohl nicht geben können." Der Urlaub in diesem Jahr werde "anders aussehen, als wir das gewohnt sind."

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de