Die Anti-Abfall-App Too Good To Go steht nun auch für Erzeuger und Gärtner offen. Lebensmittelüberschüsse werden über die Plattform zum Verkauf angeboten. Mit über 22 Millionen registrierten Nutzern ist Too Good To Go die größte Lebensmittelabfall-App weltweit. Restaurants, Supermärkte, Bäckereien, Hotels und andere Läden verkaufen ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...