Die US-Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz hat untersucht, wie sich die Krypto-Szene in der Vergangenheit entwickelt hat und erkennt dabei einen langfristigen Wachstumstrend.? Krypto-Welt bewegt sich in Zyklen? Andreessen Horowitz untersucht Daten aus Krypto-Szene? Risikokapitalgesellschaft sieht langfristige WachstumstendenzAndreessen Horowitz ist eine US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Das Unternehmen, das 2009 gegründet wurde, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...