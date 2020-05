PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Aufhebung des Lockdowns in Thüringen:



"Eigentlich hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ja recht, denn die Zahl der Corona-Infizierten in seinem Bundesland ist gering. Die Entscheidung des Linken Ramelow, den Bürgern und Regionen die Verantwortung zu übertragen und die "von oben" verordneten Beschränkungen zu kippen, ist eine zutiefst liberale. Doch es ist zugleich höchst riskant, schon in wenigen Tagen die Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, aufzuheben. Das Ende des "Lockdowns" verleitet zu der Annahme, das Virus sei besiegt.. Das ist ein Trugschluss. Darum ist es verständlich, dass die anderen Bundesländer mit der Aufhebung der Beschränkungen zurückhaltend sind. Sie werden die Entwicklung in Thüringen genau beobachten. Die Bürger sind gut beraten, unabhängig von den staatlichen Vorgaben weiter Abstand zu halten und sich und andere zu schützen."/al/DP/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de