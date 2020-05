The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US20030NDL29 COMCAST CORP 20/51 BD02 BON USD NCA XFRA US20030NDM02 COMCAST CORP 20/31 BD02 BON USD NCA XFRA US24906PAA75 DENTSPLY SI. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US46647PBR64 JPMORG.CHASE 20/28 FLR BD02 BON USD NCA LRPG XFRA US515110BX12 LANDWIRT.R.BK DL 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US748148SB04 QUEBEC,PROV 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA US912810SR05 USA 20/40 BD02 BON USD NCA XFRA USP37341AA50 ENTRE RIOS,PROV.17/25REGS BD02 BON USD NCA XFRA USP56226AQ94 INST.COSTAR.EL.13/43 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USQ8352BAD66 SCENTRE/RE1 20/26 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USQ8352BAE40 SCENTRE/RE1 20/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU24724AM51 DELL IN./EMC 20/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU24724AN35 DELL IN./EMC 20/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USU5763PAE70 MATCH GRP 20/28 REGS BD02 BON USD NCA XFRA USV7780TAB99 ROYAL CARIBB 20/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1175223699 TUNESIEN 15/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2010038904 SAZKA AS 19/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2124933842 CS AG LDN 20/21 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2176621170 ING GROEP 20/31 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2178857285 RUMAENIEN 20/26 MTN REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2178857954 RUMAENIEN 20/30 MTN REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS2180007549 AT + T INC. 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2180008513 AT + T INC. 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2180009081 AT + T INC. 20/38 BD02 BON EUR N