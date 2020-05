The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0397642775 SWISS PRIME SITE 18-25 CV BD00 BON CHF NCA XFRA CH0426820350 IDORSIA 18-24 CV BD00 BON CHF NCA XFRA CH0459297427 SIKA 19/22 CV BD00 BON CHF NCA XFRA CH0536892612 FLUGH.ZUER. 20/24 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0536892711 PFZ.SCHW.KTB 20/42 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1VXUD6 VW 20/21.05.21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289CU3 VILUS IMMOGE ANL.20/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A289XB9 PENTRACOR ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0ZN0 DZ BANK IS.A1362 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0ZP5 DZ BANK IS.A1363 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AM1 DZ BANK IS.A1379 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0AR0 DZ BANK IS.A1383 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2UU7 LB.HESS.THR.CA.TIL.05B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013450483 KERING 19/22 ZO CV MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZP2 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0001351396 COM.AUT.CAS.LEON 14-24 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BMBL1D50 GROSSBRIT. 20/61 BD01 BON GBP NCA XFRA RO1323DBN018 RUMAENIEN 13/23 BD01 BON RON NCA XFRA RO1522DBN056 RUMAENIEN 15/22 BD01 BON RON NCA XFRA RO1624DBN027 RUMAENIEN 16-24 BD01 BON RON NCA XFRA RODD24CXRK47 RUMAENIEN 20/25 BD01 BON RON NCA XFRA RO1823DBN025 RUMAENIEN 18/23 BD02 BON RON NCA XFRA RO4KELYFLVK4 RUMAENIEN 19/34 BD02 BON RON NCA XFRA US166764BW97 CHEVRON CORP 20/25 BD02 BON USD N