FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHGNC XFRA KYG4402L1510 HENGAN INTL GRP HD-,10 0.162 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.204 EURCKW XFRA HK0560006634 CHU KONG SHIP.ENT.(GR.)CO 0.004 EURCNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I. 0.015 EURV1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.200 EURNQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5 2.000 EURTEG XFRA DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.820 EURELG XFRA DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.520 EURPXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 9.436 EURKR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.112 EURFTZ XFRA AU000000ELD6 ELDERS LTD 0.054 EURYT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.045 EURENV XFRA IT0005176406 ENAV S.P.A. EO 1 0.209 EUR5XR XFRA BE0974288202 XIOR STUDENT HOUSING N.V. 0.227 EUR4FZ XFRA MX01OR010004 ORBIA ADVANCE CORP. 0.017 EUR