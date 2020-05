Nach der starken Vorwoche meldet sich der DAX am Montag mit weiteren Gewinnen zurück. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 11.174 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit einer Rallye von fast sechs Prozent die runde Marke von 11.000 Punkten zurückerobert. Zum Wochenauftakt ist wegen feiertagsbedingt geschlossener Börsen in London und den USA mit ruhigem Handel zu rechnen.Die Börsianer schauten weiter nach Hongkong, bislang jage die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...