FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des Feiertags Memorial Day kein Börsenhandel statt.

In Großbritannien bleiben die Börsen wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Angesichts zunehmender Spannungen zwischen den USA und China hat die Regierung in Peking vor einem "neuen Kalten Krieg" gewarnt. Washington bringe mit seinen "Lügen" über das Coranavirus die Beziehungen zwischen beiden Ländern "an den Rand eines neuen Kalten Krieges", sagte Außenminister Wang Yi. Neben dem Streit über die Verantwortung für die Corona-Pandemie wird das Verhältnis zwischen den USA und China durch ein von Peking geplantes neues Sicherheitsgesetz für Hongkong belastet. "Uns ist aufgefallen, dass einige politische Kräfte in den USA die US-chinesischen Beziehungen in Geiselhaft nehmen und unsere beiden Länder an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringen", sagte Wang bei einer Online-Pressekonferenz am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. Seit Beginn der Pandemie haben sich die Beziehungen zwischen den USA und China dramatisch verschlechtert. Seit Freitag gibt es zudem einen weiteren massiven Streitpunkt: Bei der Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der in Hongkong jeglichen "Separatismus und Subversion" bestrafen sowie Aktivitäten verhindern soll, die "die nationale Sicherheit ernsthaft schädigen". Mit der Vorlage des Sicherheitsgesetzes löste China Proteste in Hongkong und internationale Kritik aus.

Das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong, das in der chinesischen Sonderverwaltungszone und im Ausland für heftige Kritik gesorgt hat, soll nach dem Willen Pekings umgehend in Kraft treten. Das Gesetz solle "ohne die geringste Verzögerung" angewendet werden, sagte der chinesische Außenminister Wang Li. In Hongkong ist die Polizei am Sonntag mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen Pekings Pläne für das neue Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen sind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:15 DE/Exasol AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Wertpapierbörse Ffm

11:00 DE/Schaltbau Holding AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende TAG Immobiien 0,82 Euro Elmos Semiconductor 0,52 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -2,2% gg Vq 1. Veröff.: -2,2% gg Vq 4. Quartal: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -2,3% gg Vj 1. Veröff.: -2,3% gg Vj 4. Quartal: +0,4% gg Vj 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 76,8 zuvor: 74,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 79,2 zuvor: 79,5 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 73,0 zuvor: 69,4 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: -22,5 Punkte zuvor: -36,1 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

ca. 10:30 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesschatzanweisung mit Laufzeit Juni 2022 (Auktion am Dienstag)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.178,00 0,45 S&P-500-Indikation 2.971,50 0,36 Nasdaq-100-Indikation 9.463,00 0,44 Nikkei-225 20.703,80 1,55 Schanghai-Composite 2.818,04 0,15 +/- Ticks Bund -Future 173,09% -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.073,87 0,07 DAX-Future 11.127,50 0,48 XDAX 11.132,16 0,48 MDAX 24.590,01 0,75 TecDAX 3.088,18 0,63 EuroStoxx50 2.905,47 0,02 Stoxx50 2.837,27 -0,36 Dow-Jones 24.465,16 -0,04 S&P-500-Index 2.955,45 0,24 Nasdaq-Comp. 9.324,59 0,43 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,10% +6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Ifo-Geschäftsklimaindex könnte im Verlauf die Weichen an den europäischen Aktienmärkten neu stellen. "Bei einer positiven Überraschung könnte der DAX den Widerstandsbereich bei 11.235 bis 11.247 Punkten attackieren", sagt ein Marktteilnehmer. Im Falle eines Ausbruchs würde sich die technische Lage deutlich verbessern, die Konsolidierung der vergangenen Wochen wäre dann nach oben aufgelöst. Zunächst wird in Europa eine freundliche Eröffnung bei niedrigen Umsätzen gesehen. Auf die Umsätze drücken werden die Feiertage in den USA und in Großbritannien. Andererseits sind die Vorlagen überwiegend leicht positiv und der weitere Rückgang bei den Infiziertenzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern eröffnet die Chance auf weitere Lockerungen bei den Anti-Pandemie-Maßnahmen. Auf der Unterseite gilt der DAX aus technischer Sicht bei 10.800 Punkten als unterstützt.

Rückblick: Wenig verändert - Anleger reagierten nervös auf die Pläne der Führung in Peking mit einem sogenannten Sicherheitsgesetz gegen die Demokratie in der Sonderverwaltungszone Hongkong vorzugehen. Während der Autosektor europaweit um 0,5 Prozent anzog, gaben Renault kräftig um 2,9 Prozent nach. Belastend wirkten Aussagen des französischen Finanzministers Bruno Le Maire, wonach Renault ohne eine klare Strategie gegen die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise "verschwinden" könnte. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Für die Peugeot-Aktie ging es 1,2 Prozent nach oben. Im Bankensektor verloren HSBC 5 Prozent. Die Bank ist stark in Hongkong engagiert. Standard Chartered gaben 2,4 Prozent nach. Ähnlich bei den Versicherern: Hier verloren Prudential 9,3 Prozent. Bei den Aktien der Luxusgüterhersteller gaben Kering um 2,4 Prozent nach. LVMH verloren 1,3 Prozent und Richemont 4,2 Prozent. Die Branche gilt als besonders stark abhängig von asiatischen Konsumenten. Eine Sonderbewegung gab es bei Burberry, die nach dem Quartalsausweis um 3,3 Prozent zulegten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Lufthansa gaben 1,2 Prozent nach. Belastend wirkte ein Bericht, wonach die Bundesregierung in der Schlussphase der Gespräche über ein Rettungspaket neue Forderungen gestellt habe, die eine Sanierung faktisch unmöglich machten. Demnach soll die Lufthansa alle Flugzeuge abnehmen, die sie bei Airbus bestellt habe. Die Airbus-Aktie profitierte nicht. TAG Immobilien gewannen 6,6 Prozent nach Fusionsspekulationen. LEG Immobilien teilte mit, dass es Gespräche mit TAG über einen möglichen Zusammenschluss führe. Eine Fusion würde über einen Aktientausch erfolgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber ungewiss, ob eine Transaktion vereinbart werde. LEG gewannen 0,8 Prozent. Im SDAX zogen die Aktien des Autovermieters Sixt um 4,3 Prozent an. Händler verwiesen auf Medienberichte über finanzielle Schwierigkeiten des Konkurrenten Hertz. "Davon könnte Sixt profitieren", so ein Händler. Und Metzler hatte Sixt zum Kauf empfohlen mit einem hohen Kursziel.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktienkurse legten leicht zu, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tiefs gelöst hatten oder sogar in positives Terrain vorgerückt waren. Wegen des Brückentags zwischen Christi Himmelfahrt am Donnerstag und dem bevorstehenden Wochenende war das Geschäft jedoch sehr ruhig. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten waren nicht auszumachen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Bedenken über eine Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und China wegen des geplanten "Sicherheitsgesetzes" für Hongkong sowie das bevorstehende lange Feiertagswochenende ließen Anleger zurückhaltend agieren. Größere Abgaben verhinderte aber der Umstand, dass auch in den USA die zahlreichen Beschränkungen, die wegen der Corona-Pandemie angeordnet wurden, allmählich gelockert werden. Damit verbanden Anleger Hoffnungen, dass sich die Wirtschaft bald wieder erholen werde. Unter den Einzelwerten legten Nvidia um 2,9 Prozent zu. Der US-Grafikkartenspezialist gehört zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie und hat in seinem Erstquartal Umsatz und Gewinn kräftig erhöht. Für das laufende Quartal zeigte sich Nvidia optimistisch und rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum. IBM gaben indessen 0,6 Prozent nach, nachdem der IT-Konzern wegen der Coronakrise den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise brach um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat im Gefolge eines massiven Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartal einen hohen Verlust verbucht. Mit Enttäuschung wurden auch die Geschäftszahlen von Alibaba aufgenommen; die Aktie fiel um 5,9 Prozent. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen hat zwar den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 22 Prozent gesteigert, doch brach der Gewinn um 88 Prozent ein.

Die Furcht vor einem Wiederaufflackern des US-chinesischen Handelsstreits verschaffte dem Anleihemarkt etwas Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 1,2 Basispunkte auf 0,66 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,0891 -0,06% 1,0897 1,0896 -2,9% EUR/JPY 117,27 +0,01% 117,25 117,14 -3,8% EUR/CHF 1,0588 -0,02% 1,0590 1,0589 -2,5% EUR/GBP 0,8940 -0,14% 0,8953 0,8943 +5,6% USD/JPY 107,67 +0,07% 107,60 107,50 -1,0% GBP/USD 1,2182 +0,08% 1,2172 1,2183 -8,1% USD/CNH 7,1517 -0,03% 7,1535 7,1469 +2,7% Bitcoin BTC/USD 8.805,26 -2,713 9.050,76 9.173,26 +22,1%

Der Dollar tendierte als vermeintlich sicherer Währungshafen fester. Der Dollar-Index gewann 0,4 Prozent. Der Euro rutschte knapp unter die Marke von 1,09 Dollar gegenüber 1,0947 am Donnerstagabend. Zum freier handelbaren Offshore-Yuan zeigt sich der Greenback bei etwa 7,1450 Yuan, nachdem er am Vorabend noch bei 7,1284 gelegen hatte.

Dollar und Euro bewegen sich am Morgen im asiatisch geprägten Handel seitwärts. Die Devisenanalysten der Commonwealth Bank of Australia trauen dem Greenback in der laufenden Woche aber Kurspotenzial zu. Sie verweisen auf die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. "Die wachsenden Spannungen könnten ein Risiko für das Handelsabkommen zwischen beiden Staaten darstellen", so die Experten.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,59 33,25 +1,0% 0,34 -42,9% Brent/ICE 35,25 35,13 +0,3% 0,12 -44,5%

Die Ölpreise gaben kräftiger nach - belastet von der Sorge, ein Wiederaufflackern des Handelsstreits könne die chinesische Ölnachfrage mindern. China gilt als größter Ölimporteur. Zweifel an der Erholung der chinesischen Wirtschaft schürte auch die Führung in Peking, die für 2020 erstmals seit mehr als 25 Jahren offiziell auf eine Wachstumsprognose für die heimische Wirtschaft verzichtet hatte. Einen größeren Preisrutsch verhinderte die Nachricht, dass in den USA an immer mehr Ölquellen die Förderung vorübergehend eingestellt wird, weil sie sich wegen des Preisverfalls nicht mehr lohnt. Die Zahl der "aktiven" Ölquellen sank die zehnte Woche in Folge. WTI sank um 2,0 Prozent auf 33,25 Dollar, Brent verlor 2,6 Prozent je Fass auf 35,13 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,05 1.734,23 -0,4% -7,18 +13,8% Silber (Spot) 17,10 17,23 -0,7% -0,13 -4,2% Platin (Spot) 831,95 835,60 -0,4% -3,65 -13,8% Kupfer-Future 2,39 2,39 +0,2% +0,00 -14,9%

Der Goldpreis legte angesichts der Unsicherheiten rund um Hongkong zu. Der Preis für die Feinunze stieg 0,6 Prozent auf 1.735 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONA

- Deutschland

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat ein Ende der generellen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland ab Anfang kommenden Monats in Aussicht gestellt. "Ab 6. Juni möchte ich den allgemeinen Lockdown aufheben und durch ein Maßnahmenpaket ersetzen, bei dem die lokalen Ermächtigungen im Vordergrund stehen", Ramelow der Thüringer Allgemeinen.

- China

China ist nach den Worten seines Außenministers bereit, bei der Suche nach dem Ursprung des neuartigen Coronavirus mit internationalen Ermittlern zusammenzuarbeiten. Die Untersuchung müsse allerdings "frei von politischer Einmischung" sein, sagte Außenminister Wang Yi. Vorwürfe Washingtons, das Virus stamme aus einem Labor in Wuhan, wies Wang erneut scharf zurück.

- Afrika

Die Zahl der Corona-Infektionen in Afrika hat die Schwelle von 100.000 Fällen überschritten. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben haben sich auf dem Kontinent bis Freitag 100.002 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Fast 3100 Infizierte starben. Mit fast 700 Todesfällen ist Ägypten das Land mit den meisten Toten, danach folgt Algerien mit 575 Todesfällen.

- Südamerika

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet die rasant ansteigende Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südamerika mit Sorge. WHO-Experte Michael Ryan sagte: "Es herrscht große Besorgnis um diese Länder, aber Brasilien ist derzeit eindeutig am stärksten betroffen." Nach den offiziellen Zahlen belegt Brasilien hinter den USA und Russland Rang drei der am schwersten betroffenen Länder weltweit: Mehr als 310.000 Infektionsfälle und mehr als 20.000 Todesfälle wurden bislang bestätigt. Experten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt.

Angesichts des dramatisch gestiegenen Ausmaßes der Corona-Pandemie in Brasilien verbieten die USA Einreisen aus dem südamerikanischen Land. In Brasilien geht die Zahl der Coronavirus-Infektionen weiter rasant in die Höhe. Das Land liegt jetzt nach den USA auf dem zweiten Platz weltweit, die Weltgesundheitsorganisation stuft Südamerika mittlerweile als neues Epizentrum der Pandemie ein.

- Therapie

Die Ergebnisse einer klinischen Studie aus den USA verstärken die Hoffnungen auf eine Therapie gegen das neuartige Coronavirus: Laut der in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie verkürzt das antivirale Mittel Remdesivir die Genesungsdauer von Covid-19-Patienten um rund 30 Prozent. Weniger eindeutig war der Einfluss auf die Sterblichkeit.

Covid-19-Patienten, die mit den Malariamitteln Hydroxychloroquin und Chloroquin behandelt werden, weisen einer groß angelegten Studie zufolge dagegen eine höhere Sterblichkeitsrate auf.

- Großbritannien

Dutzende Todesfälle durch das Coronavirus in Großbritannien sind laut einer Studie möglicherweise auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid am 11. März zurückzuführen. Die Datenanalysefirma Edge Health schätzt, dass 41 Todesfälle mit dem Fußballspiel in Verbindung stehen, wie die Zeitung Sunday Times berichtet.

- Spanien

In Madrid und Barcelona werden die Corona-Beschränkungen ab Montag gelockert. Ab dieser Woche dürften in den beiden Großstädten sowie in der gesamten Region Kastilien und León Museen, Hotels und Bar-Terrassen wieder öffnen.

US-ZOLLPOLITIK

Die von den USA verhängten Straf- und Ausgleichszölle führen bei Familienunternehmen in Europa nach einer Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen. Der Handelsstreit greife demnach auf Branchen über, die mit dem ursprünglichen Handelskonflikt nichts zu tun haben. Die Studienautoren Gabriel Felbermayr, der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, und Christoph Herrmann von der Universität Passau, empfehlen deswegen einen europäischen Ausgleichsfonds für EU-ansässige Unternehmen.

WIRTSCHAFTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Diskussion um das von der Bundesregierung geplante Konjunkturpaket in der Coronakrise hat sich nochmals verstärkt. Sowohl CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderten Entlastungen bei Sozialabgaben und Bürokratie. Freiberufler plädierten für eine Ausweitung der Soforthilfen von Bund und Ländern. Heftig umstritten blieb zudem die Autokaufprämie: Die SPD erteilte Förderungen von Verbrennern eine Absage.

Die Nachfrage nach staatlichen Liquiditätshilfen in der Corona-Krise ist einem Bericht zufolge deutlich gestiegen. Bei der staatlichen Förderbank KfW seien bereits 44.089 Anträge für die Kreditprogramme eingegangen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten.

POLITIK DEUTSCHLAND

Mitten in parteiinternen Streitigkeiten fällt die AfD in der Wählergunst weiter zurück. Im Sonntagstrend, den das Umfrageinstitut Kantar wöchentlich erhebt, verliert die AfD die zweite Woche in Folge einen Punkt und kommt nun auf 10 Prozent. Die Union verliert ebenfalls einen Punkt, bleibt aber mit 38 Prozent deutlich stärkste Kraft. Die Grünen kommen in dieser Woche auf 15 Prozent (+1) und nähern sich damit wieder der SPD an, die auf 16 Prozent verharrt. Die FDP steigert sich um einen Punkt auf 7 Prozent, die Linken bleiben unverändert bei 8 Prozent.

POLITIK EU / ÖSTERREICH

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) pocht bei der Bewältigung der Corona-Krise in der EU auf befristete Hilfen. "Was wir ablehnen ist eine Schuldenunion durch die Hintertür", sagte der als Gastredner aus Wien zum virtuellen Parteitag der CSU zugeschaltete Kurz am Freitag. Eine Schuldenunion würde Europa nicht guttun. Jede Hilfe auf europäischer Ebene könne daher nur befristet stattfinden als einmalige Soforthilfe.

KOREAKRISE

Nordkorea hat nach eigenen Angaben über Wege zur Steigerung seiner "atomaren Kriegsabschreckung" beraten. Diktator Kim Jong Un habe ein Treffen der Zentralen Militärkommission dazu geleitet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

BONITÄT ISLAND

Fitch Ratings schätzt die Wachstumsaussichten Islands pessimistischer ein und stuft daher den Ausblick für das Rating auf Negativ von Stabil zurück. Die Bonitätsnote "A" bekräftigten die Analysten.

OPEN SKIES

Deutschland und neun weitere europäische Länder haben ihr Bedauern über den von US-Präsident Donald Trump angekündigten geplanten Ausstieg der USA aus dem Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" ausgedrückt und ihr Festhalten an dem Abkommen mit Russland betont. Moskau kündigte derweil an, das Abkommen auch nach einem Rückzug der USA weiter einzuhalten.

LUFTHANSA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat versichert, dass die geplante Staatsbeteiligung an der Lufthansa nur vorübergehend sein soll. "Der Staat wird sich so schnell wie möglich wieder zurückziehen, damit die Lufthansa dann alleine zurechtkommt", sagte Altmaier der Saarbrücker Zeitung.

Das Unternehmen baut sein Streckennetz ab Juni wieder aus. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, werden in der zweiten Monatshälfte allein aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen, darunter Heraklion auf Kreta, Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Mallorca wird ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen. Mit dem neuen Juni-Flugplan würden insgesamt 80 weitere Flugzeuge reaktiviert, damit seien ab dem 1. Juni konzernweit dann wieder 160 von insgesamt 760 Maschinen im Einsatz.

ENCAVIS

baut bei mehreren Solarparks ihren Anteilsbesitz auf 100 Prozent aus. Damit folge man der Konzernstrategie, wonach man möglichst der alleinige Eigentümer aller Solarparks im Portfolio sein wolle, teilte das Unternehmen mit.

TUI

Vorstandschef Fritz Joussen hat angesichts des Einbruchs der Tourismusbranche infolge der Coronakrise einen Rettungsschirm für Reisebüros gefordert. "Viele mittelständische Betriebe halten das nicht mehr lange durch", sagte Joussen der Rheinischen Post.

NISSAN/RENAULT

Die Allianz von Renault und Nissan Motor will laut Kreisen in dieser Woche Kostensenkungen in Milliardenhöhe bekannt geben. Nissan wolle die Kapazität um eine weitere Million Fahrzeuge reduzieren, sagten mit den Plänen vertraute Personen. Mit diesen Schritten wird die von Carlos Ghosn, dem ehemaligen Chef beider Konzerne, vorangetriebene Wachstumsstrategie wieder zurückgedreht. Ghosn hatte für die beiden Autobauer das Ziel ausgegeben, bis 2022 rund 14 Millionen Autos zu verkaufen. Nun liege das Ziel näher an 10 Millionen, sagten die Informanten. "Die Situation ist unhaltbar geworden", sagte eine Renault nahestehende Person.

KÜHNE

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne rechnet mit weitreichenden Folgen der Coronakrise für seinen Konzern. "Es könnte sein, dass die Gruppe am Ende 20 bis 25 Prozent weniger Mitarbeiter haben wird als vorher", sagte Kühne im Gespräch mit der Welt.

HERTZ

Der von der Coronakrise schwer gebeutelte Mietwagenriese Hertz hat in den USA und in Kanada Insolvenz angemeldet.

