Der Wochenauftakt ist positiv, aber auch sehr gemächlich. Die Amerikaner begehen heute den Memorial Day und der Präsenzhandel in New York ist geschlossen. Auch Großbritannien, Singapur, Indonesien und Indien begehen heute Feiertage. Die Aktienindex-Futures werden aber gehandelt. Sie liegen im asiatischen Handel im Plus. Insbesondere der Nasdaq 100 Future liegt mehr als 0,4 % klar im Plus im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitagabend. Der DAX und der S&P 500 Future können sich ebenfalls während der asiatischen Sitzung in der Gewinnzone etablieren.Lufthansa-Rettungspaket wird geschnürtDie Entscheidung über die Lufthansa-Rettung ist bereits letzte Woche in Berlin gefallen. Was dann folgte, war das Ringen um das Kleingedruckte. Welche Beteiligungshöhe wird Deutschland nehmen? Darf die Lufthansa Airbus-Bestellungen stornieren oder müssen diese bestehen bleiben, um Airbus zu subventionieren? Wie sieht die Exit-Strategie für die Staatsbeteiligung aus? Kurzum: Die wichtigsten Streitpunkte sind geklärt und Berlin zeigt sich sehr freundlich.

