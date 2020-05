FRANKFURT (Dow Jones)--Im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat Bayer nach Informationen von Bloomberg für einen wesentlichen Teil der anhängigen Schadensersatzklagen mündliche Zusagen der Klägeranwälte für eine außergerichtliche Beilegung. Insider sagten der Nachrichtenagentur, Bayer wolle mit insgesamt 10 Milliarden Dollar auskommen - 8 Milliarden für aktuelle Fälle, 2 Milliarden für zukünftige.

Die mündlich erzielten Vergleichsvereinbarungen müssen laut Bericht noch unterzeichnet werden und sollen zwischen 50.000 und 85.000 Klagen umfassen. Insgesamt spricht Bloomberg von 125.000 Fällen, in denen US-Anwälte Schadensersatzforderungen geltend machen wollten. Der Konzern aus Leverkusen hatte per April 52.500 zugestellte Klagen gemeldet.

Bayer werde die Vergleiche nach Zustimmung des Aufsichtsrates voraussichtlich im Juni bekannt geben, erfuhr Bloomberg von seinen Informanten. Pro Person wolle Bayer einige Tausend bis einige Millionen Dollar zahlen. Zuletzt sollen sich die Verhandlungen wegen der Corona-Viruspandemie verkompliziert haben, nachdem Bayer wegen der Folgen von Covid-19 in einigen Fällen weniger zahlen wollte.

Bayer wollte sich zu den Informationen von Bloomberg nicht äußern. "Wir haben in den Mediationsgesprächen zu Roundup unter der Aufsicht von Ken Feinberg Fortschritte erzielt", sagte ein Sprecher auf Anfrage. "Aber dieser Prozess bleibt auch weiterhin vertraulich. Daher wird das Unternehmen nicht über Ergebnisse oder den Zeitpunkt eines Vergleichs spekulieren." Eine Lösung werde man dann in Betracht ziehen, "wenn diese wirtschaftlich sinnvoll und so strukturiert ist, dass zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu einem Abschluss gebracht werden", wiederholte er frühere Aussagen.

Zu den von Bloomberg genannten 125.000 Fällen sagte der Bayer-Sprecher, zahlreiche von Anwälten gesammelte Ansprüche "werden im Rahmen eines Vergleichsprogramms aus verschiedenen Gründen nicht für Vergleichszahlungen zu berücksichtigen sein".

Bayer hat den Unkrautvernichter Roundup im Juni 2018 zusammen mit dem US-Agrarkonzern Monsanto übernommen. Seither belastet das Unternehmen eine wachsende Flut von Schadensersatzklagen wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Mittels. Die Bayer-Aktie hat seither rund 40 Prozent ihres Wertes verloren. Seit vergangenem Sommer sucht das Unternehmen nach einer außergerichtlichen Lösung, die einen Weiterverkauf des Mittels einschließt. Seither haben auf Schadensersatzklagen spezialisierte Anwälte massiv Fernsehwerbung geschaltet, um möglichst viele Klagen zu akquirieren.

In drei Fällen ist Bayer 2018 und 2019 schon von Jury-Gerichten zu hohen Schadens- und Strafschadenszahlungen verurteilt worden, hat jedoch Berufung eingelegt. Der erste Berufungsfall steht für Anfang Juni zur mündlichen Verhandlung an. Bayer ist überzeugt, vor professionellen Richtern mehr Gehör mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu finden. Bisher ist ein Zusammenhang zwischen dem Umgang mit Roundup und Krebserkrankungen nämlich nicht nachgewiesen.

May 25, 2020

