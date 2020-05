FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag zunächst kaum bewegt. Der für den hiesigen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte am Morgen bei 173,10 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,496 Prozent.



Die Kursausschläge hielten sich damit zunächst weiter in engen Grenzen. Bereits am Freitag hatten sich deutsche Bundesanleihen unter dem Strich nur wenig verändert.



Zum Wochenstart rückt das Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai in den Fokus. Dieses beschreibt die Stimmung in deutschen Unternehmen. Die deutschen Einkaufsmanagerindizes hätten zwar bereits freundliche Vorgaben geliefert, die Corona-Pandemie sei jedoch noch nicht vorüber, schrieb Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Helaba. Dementsprechend liege das Hauptinteresse auf der Entwicklung der Erwartungskomponente./la/bgf/stk

