BERLIN (Dow Jones)--Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) für seinen Vorstoß für mehr Lockerungen von den Corona-Beschränkungen verteidigt. "Wir können nicht dauerhaft einschränken, wo es kein Infektionsgeschehen gibt", sagte er im Deutschlandfunk. Die Reaktionen auf den Vorstoß des Linken-Landeschefs hätten nichts mit der Realität zu tun. Bartsch habe bereits am Sonntag die geplante Kabinettsvorlage Ramelows eingesehen. "Bodo Ramelow plädiert ja nicht dazu, etwa die Abstandsregeln aufzulösen oder die Maskenpflicht abzuschaffen, dort wo sie angesagt ist. Er sagt, ich will regionalisieren."

Dies sei richtig, denn wenn es keine Begründung für derart harte Grundrechtseinschränkungen mehr gebe, müssten diese auch aufgehoben werden. Zudem wolle Ramelow die Covid-19-Tests für das Personal an Schulen und Kindertagesstätten ausdehnen. In den Thüringer Landkreisen Greiz und Sonneberg, in denen zuletzt viele Corona-Fälle aufgetreten seien, gebe es auch eine ganz andere Praxis. Generell brauche es mündige Bürger und ein höheres Maß an Aufmerksamkeit, betonte Bartsch.

Am Wochenende hatte Ramelow für sein Bundesland ein Ende der generellen Corona-Beschränkungen ab 6. Juni in Aussicht gestellt. Es sollten nur noch Empfehlungen ausgesprochen werden.

Scharfe Kritik kam von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Mit der Entscheidung in Thüringen drohe "ein bundesweiter Wettlauf der Länder, der aus medizinischer Sicht katastrophal wäre", sagte Lauterbach der Rheinischen Post. "Das Corona-Kabinett sollte an diesem Montag unbedingt ein Gegensignal setzen, um das zu verhindern."

FDP-Chef Christian Lindner indes unterstützte eine Aufhebung der Corona-Beschränkungen, wenn die Situation vor Ort es zulasse: "Regional unterschiedlich vorzugehen ist richtig, wenn auch das Infektionsgeschehen sich stark unterscheidet", sagte Lindner bei Bild Live. "Wir haben Hotspots und wir haben Regionen ohne Neuinfektionen. Und in einer Region ohne Neuinfektionen muss anderes gelten als dort, wo es noch ein starkes Infektionsgeschehen gibt."

May 25, 2020

