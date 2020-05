Die ewige Nr. 2 im deutschen Software-Geschäft, Software AG, bemühte sich seit Jahren um den Anschluss an SAP. Erst der Wechsel an der Spitze vor fast zwei Jahren mit einem neuen Chef aus Indien bringt nun Dynamik in das Geschäft. Im Mittelpunkt steht das Cloud-Business mit Schwerpunkt Deutschland, aber in starker Konkurrenz zu SAP und noch einigen anderen Nischenanbietern. Der Kurs entwickelt sich bereits kontinuierlich und erfreulich und hier ist ein Aufspringen angesagt.



