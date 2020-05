Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Privatkonsum und Außenhandel größte Bremsen des deutschen BIP

Der coronabedingte Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal 2020 ist hauptsächlich vom privaten Konsum und dem Außenhandel ausgelöst worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, lieferte der Privatkonsum einen negativen Beitrag von 1,7 (viertes Quartal: 0,0) Punkten zur saisonbereinigten Quartalsentwicklung des BIP. Der Außenbeitrag war mit 0,8 (minus 0,4) Prozent negativ, die Ausrüstungsinvestitionen minderten die Rate um 0,5 (minus 0,1) Prozent.

ING: 2. Quartal bringt Rekordrückgang des deutschen BIP

Nach der Bestätigung eines BIP-Rückgang von 2,2 Prozent im ersten Quartal rechnet ING damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal einen Rekordrückgang verzeichnen wird. "Da die Entwicklung des ersten Quartals das Ergebnis von nur zwei Wochen Lockdown und der Unterbrechung asiatischer Lieferketten war, braucht es nicht viel Phantasie, um für das zweiten Quartal einen viel stärkeren Rückgang vorherzusagen", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Es habe drei weitere Wochen Lockdown und danach eine sehr langsame Lockerung der Einschränkungen gegeben.

Bartsch: Ramelow will weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht auflösen

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) für seinen Vorstoß für mehr Lockerungen von den Corona-Beschränkungen verteidigt. "Wir können nicht dauerhaft einschränken, wo es kein Infektionsgeschehen gibt", sagte er im Deutschlandfunk. Die Reaktionen auf den Vorstoß des Linken-Landeschefs hätten nichts mit der Realität zu tun. Bartsch habe bereits am Sonntag die geplante Kabinettsvorlage Ramelows eingesehen. "Bodo Ramelow plädiert ja nicht dazu, etwa die Abstandsregeln aufzulösen oder die Maskenpflicht abzuschaffen, dort wo sie angesagt ist. Er sagt, ich will regionalisieren."

41 Corona-Todesfälle womöglich auf Champions-League-Spiel zurückzuführen

Dutzende Todesfälle durch das Coronavirus in Großbritannien sind laut einer Studie möglicherweise auf das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid am 11. März zurückzuführen. Die Datenanalysefirma Edge Health schätzt, dass 41 Todesfälle mit dem Fußballspiel in Verbindung stehen, wie die Zeitung Sunday Times berichtete. Diese Todesfälle traten zwischen 25 und 35 Tage nach dem Spiel in Krankenhäusern von Liverpool und Umgebung auf.

Studie: US-Strafzölle treffen europäische Familienunternehmen

Die von den USA verhängten Straf- und Ausgleichszölle führen bei Familienunternehmen in Europa nach einer Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen. Der Handelsstreit greife demnach auf Branchen über, die mit dem ursprünglichen Handelskonflikt nichts zu tun haben. Die Studienautoren Gabriel Felbermayr, der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, und Christoph Herrmann von der Universität Passau empfehlen deswegen einen europäischen Ausgleichsfonds für EU-ansässige Unternehmen.

USA verbieten Einreisen aus Brasilien

Angesichts des dramatisch gestiegenen Ausmaßes der Corona-Pandemie in Brasilien verbieten die USA Einreisen aus dem südamerikanischen Land. US-Präsident Donald Trump wolle auf diese Weise verhindern, dass Menschen nach ihrem Aufenthalt in Brasilien zum Auslöser weiterer Infektionen in den Vereinigten Staaten würden, erklärte das Weiße Haus. Das Einreiseverbot gilt für ausländische Staatsbürger, die sich in den zwei Wochen vor ihrer geplanten Einreise in die USA in Brasilien aufgehalten haben. Der Handel ist nach Angaben des Weißen Hauses nicht von der Maßnahme betroffen.

