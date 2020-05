Von Andrea Thomas und Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat für Unterstützung für den von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen EU-Wiederaufbaufonds geworben. Sie sagte zu Beginn der CDU-Präsidiumssitzung nach Angaben von Teilnehmern am Morgen, dass "wir in einer historischen Zeit" leben. Es gehe nun darum, Europa zusammenzuhalten. Deshalb sei der Vorschlag von Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie sehr wichtig.

Was die wirtschaftlichen Folgen angehe, sprach Kramp-Karrenbauer den Angaben zufolge davon, dass alle Maßnahmen mit Blick auf die Zukunft getroffen werden müssten. Deutschland müsse die Weichen so stellen, dass das Land und Europa gestärkt aus der Krise hervorgingen. Dabei gehe es darum, die Wirtschaft zu entfesseln und entbürokratisieren. Entscheidend seien dabei Liquidität, Entlastung und die richtigen Anreize.

Was den Koalitionsausschuss betreffe, könne es nun nicht um parteipolitische Scharmützel gehen, so die CDU-Chefin. Die Bedeutung des Pakets sei dafür zu groß. Die CDU werde dabei auch die Kommunen im Blick behalten, um diese handlungsfähig zu halten. Am Sonntagabend hatte SPD-Finanzminister Olaf Scholz im ARD-"Bericht aus Berlin" erneut dafür geworben, den rund 2000 überschuldeten Städten und Gemeinden in der Corona-Krise zu helfen. Seinem Plan zufolge sollen Bund und Länder jeweils zur Hälfte die Finanzlasten in Höhe von 45 Milliarden Euro weitgehend übernehmen.

CDU-Wirtschaftsrat warnt vor Schuldenunion

Widerstand für ihren Plan dürfte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer allerdings aus eigenen Reihen erwarten. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, sagte dem Handelsblatt, der EU-Wiederaufbaufonds berge die große Gefahr einer Schuldenunion in der Zukunft und wirke zu spät. Stattdessen bezeichnete er den Gegenvorschlag der "Sparsamen Vier" als "eine gute und vor allem eine wirklich schnell helfende Alternative zur deutsch-französischen Initiative".

Die Niederlande, Schweden, Dänemark und Österreich hatten am Wochenende eine zeitliche Begrenzung des geplanten EU-Wiederaufbaufonds gefordert. Außerdem lehnen sie Zuschüsse an die von der Corona-Krise besonders betroffenen Mitgliedsstaaten ab. Die EU solle stattdessen günstige Kredite verteilen, die die Empfänger hinterher wieder zurückzahlen müssten. Steiger lobte, "Kredite statt Zuschüsse sind genauso der richtige Weg wie die klare zeitliche Begrenzung. So kann schneller und effizienter reagiert werden."

Röttgen wirft "Sparsamen Vier" Provokation und Populismus vor

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), kritisierte den Vorstoß der "Sparsamen Vier" scharf. Dieser sei "eine einzige Provokation, weil er das Problem nicht lösen, sondern verschärfen würde", sagte der Bewerber um den CDU-Chefsessel der Süddeutschen Zeitung. Die Länder bedienten überdies "den Populismus im eigenen Land und nehmen in Kauf, den Populismus in anderen Ländern zu schüren".

Merkel und Macron hatten in der vergangenen Woche vorgeschlagen, den europäischen Wiederaufbaufonds mit 500 Milliarden Euro auszustatten. Er soll über Anleihen der EU-Kommission finanziert werden, die von den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Beiträge zum EU-Haushalt später zurückgezahlt werden würden.

