Die Aktie der Deutschen Lufthansa startet heute freundlich in die neue Börsenwoche. Was in der Hauptsache wohl damit zu tun hat, dass die Kranichlinie ihre Pläne konkretisiert hat, mit ihrem Flugplan ein weiteres Stück Normalität zurück zu erlangen. So plant die Airline, ab der 2. Junihälfte rund 20 Ziele wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...