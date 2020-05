BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat ein umfassendes und nachhaltiges Konjunkturprogramm gefordert, um der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder neuen Schub zu verleihen. Deutschland könne gestärkt aus Krise hervorgehen, "wenn wir für die Volkswirtschaft einen Neustart organisieren" und auf Klimaschutz ausrichten, sagte BEE-Chefin Simone Peter. Die Energiewende verbinde nicht nur Ökonomie und Ökonomie, sie wirke auch sozial, schaffe Arbeitsplätze und steigere die Wertschöpfung in den Kommunen.

Dafür schlägt der Verband in einem Acht-Punkte-Plan einen Mix aus öffentlichen Investitionen und steuerlichen Anreizen vor. Um bis 2030 das Erneuerbaren-Ziel von 65 Prozent im Stromsektor zu erreichen, müssten rasch rechtliche Hürden beim Ökostromausbau beseitigt werden. Wesentlich dafür sei auch, dass der CO2-Preis auf Heiz- und Kraftstoffe wie geplant eingeführt werde.

Der Verband lehnt dabei Kaufprämien für Diesel- oder Benzin-betriebene Fahrzeuge, wie sie die Autoindustrie fordert, klar ab. "Das ist ein Auslaufmodell und steht allen Klimaschutzbemühungen entgegen", so Peter. Kaufanreize müssten stattdessen die ökologische Transformation beschleunigen, so Peter. Möglich seien sie in den Bereichen Elektromobilität, Bio-Kraftstoffe und schienengebundener Fernverkehr.

Weiterhin fordert der BEE Anreize für die Sektorenkopplung sowie für die Stabilisierung der Nachfrage nach Erneuerbaren Energien in den Sektoren Wärme und Verkehr. Klar bekennt sich der Verband zum europäischen Green Deal. Ohne staatliche Anreize bestehe die Gefahr, die Klimaziele zu verfehlen, warnte der Mannheimer Ökonom Tom Krebs. Ein klassisches Konjunkturprogramm, das den Fokus auf den Konsum lege, sei in dieser Krise zudem ökonomisch weniger sinnvoll als in anderen Krisen. Besser seien Investitionen in Zukunftsthemen, die die ökologische Transformation vorantreiben, so Krebs.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.