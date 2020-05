Der bayerische Photovoltaik-Hersteller hat in Shanghai ein größeres Werk bezogen. Im ersten Quartal hat Schletter dort Montagegestelle mit einem Volumen von 300 Megawatt gefertigt und ausgeliefert.Die Schletter Group hat seine Produktionskapazitäten für Photovoltaik-Montagegestelle in China deutlich ausgebaut. Bereits im März sei der Umzug in ein neues Werk innerhalb Shanghais erfolgt. Rund 400 Mitarbeiter seien dort ab sofort beschäftigt. Bereits im ersten Quartal seien Montagesysteme in dem neuen Werk gefertigt worden. Insgesamt erreichte Schletter nach eigenen Angaben ein Volumen von 300 Megawatt. ...

