Stuttgart (ots) - Es liegt in der Natur des Menschen, Vergangenem nachzutrauern - seien es verpasste Gelegenheiten oder Entscheidungen, die man so nicht noch mal treffen würde. Das Magazin Reader's Digest berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über die Folgen, die langes Grübeln über Zurückliegendes haben kann. Forscher haben festgestellt, dass sich zwanghafte Reuegedanken negativ auf Stimmung und Schlaf auswirken, impulsives Handeln begünstigen und das Risiko für Essstörungen und Alkoholmissbrauch erhöhen. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig gegenzusteuern und die Spirale des Bedauerns zu unterbrechen.Das Gute: Aus schmerzlichen Gefühlen kann auch Inspiration entstehen, die eine Chance für Veränderung bieten. Jennifer Taitz, Dozentin für Psychiatrie an der University of California in Los Angeles, gibt in der Juni-Ausgabe von Reader's Digest wertvolle Tipps, wie das klappen kann. Statt Reuegefühle zu ignorieren oder ständig über vermeintlich gemachte Fehler zu grübeln, sollte man beispielsweise lernen, das Geschehene zu akzeptieren. Dabei hilft es, eigene Verhaltensmuster zu erkennen und sich aktiv zu entspannen. Daneben enthält der Ratgeber weitere Strategien zur Emotionsbewältigung, dank denen man ein zufriedenes und sinnvolles Leben führen kann.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die Juni-Ausgabe 2020 von Reader's Digest ist ab 25. Mai an zentralen Kiosken erhältlich.Weitere Themen in dieser Ausgabe: Wissenschaftler enthüllen faszinierende Geheimnisse unserer Haustiere / Ratgeber: Die passende Matratze / Frisch auf den Tisch - köstlich würzen mit Kräutern / Algarve: Portugals idyllische Provinz / Mehr Lesen: Erste Hilfe für die SeelePressemitteilungen und Downloads finden Sie unter readersdigest-verlag.com/de/presse (http://www.readersdigest-verlag.com/de/presse)Pressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/4604946