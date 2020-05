Zürich (awp/sda) - Die Zürcher Kantonalbank ZKB fordert mehr Geld vom Kanton: Die Staatsbank will ihr Dotationskapital, das vom Kanton gestellt wird, von 3 Milliarden Franken auf 3,425 Milliarden Franken aufstocken.Dieses Geld sei ausschliesslich für den Notfall bestimmt, schreibt der Bankrat in seinem Antrag an den Kantonsrat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...