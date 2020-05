Die deutsche Wirtschaft wird nicht so schnell auf den Wachstumspfad einschwenken, auf dem sie sich in den vergangenen Jahren befand.Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Mai von 74.2 auf 79.5. Vaduz - Die Lockerungsmassnahmen zeigen beim ifo-Geschäftsklimaindex positive Wirkung. Das Wiederanfahren der Wirtschaft ist für viele Unternehmen ein Silberstreif am Horizont. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die vom ifo-Institut befragten Firmen ihre Geschäftsaussichten deutlich besser als im Vormonat bewerten.

