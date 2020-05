Baden-Baden (ots) - Der 25. Fall ist mit 10,49 Millionen der erfolgreichste des SWR Tatort-Teams aus StuttgartDer "Tatort - Du allein" des SWR erreichte gestern Abend (24.5.) um 20:15 Uhr im Ersten 10,49 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 29,2 %. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Film von Drehbuchautor Wolfgang Stauch und Regisseurin Friederike Jehn der meistgesehene des Tages, 2,60 Millionen sahen zu (Marktanteil 24,5 %). Der 25. Fall des Stuttgarter Teams überrundete in der Zuschauergunst auch den bisher erfolgreichsten des Teams.Erfolgreichster Fall des TeamsBei ihrem 25. Einsatz als Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz ging es für Richy Müller und Felix Klare um einen Heckenschützen, der sich im Laufe der Ermittlungen als Rächerin für einen Fall unterlassener Hilfeleistung herausstellte. Carolina Vera - in ihrem letzten Auftritt als Staatsanwältin Emilia Álvarez, Katja Bürkle, Karl Markovics, Isabel Schosnig und Maja Beckmann spielten die Hauptrollen in dem Tatort, der breite Zustimmung bei Kritik und Zuschauern hervorrief. Der "Tatort - Du allein" ist eine Produktion des Südwestrundfunks, Produktion Franziska Specht, Redaktion Brigitte Dithard. Der Film ist bis zum 24.11.2020 in der ARD Mediathek abrufbar.Weitere Informationen unter:http://swr.li/tatort-du-allein-quotenerfolgFotos über ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deSWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4605021