Leipzig (ots) - Endlich: Stühle vor die Tür, Speisekarte rausgehängt - die ersten Gäste können wieder Platz nehmen. Fast wie früher, wären da nicht das Absperrband, die Striche vor dem Tresen, das Desinfektionsmittel am Eingang. Neustart trotz Corona. Nicht ganz einheitlich, manchmal holprig. Mehr dazu gibt es in "Exakt - Die Story" am Mittwoch, 27. Mai, 20.45 Uhr, im MDR-Fernsehen.Wirtsfamilie König betreibt in der Sächsischen Schweiz die Gaststätte "Lichtenhainer Wasserfall", mitten im Kirnitzschtal in fünfter Generation. Es gab immer mal wieder schwierige Zeiten. In der DDR wurden alle Lieferungen zugeteilt, die Flut spülte nicht nur einmal Schlamm und Geröll in den Gastraum. Und nun das Virus kurz vor der Saisoneröffnung. "Wir sind katastrophenerprobt und wir werden auch in diesen Zeiten mit der Familie zusammenstehen." Wirtin Elisabeth König gibt nicht auf. Doch die mittlerweile fast acht Wochen Schließung gehen an die Substanz.Deersheim in Sachsen-Anhalt, mit 700 Einwohnern ein kleiner Ort, aber einer mit eigenem Dorfladen - das ist heute nicht selbstverständlich und die Menschen wissen, was sie an dem Laden haben. Hier treffen sich auch in kontaktarmen Zeiten Jung und Alt. Nachbarn erfahren, wie es den anderen geht, hier hamstert keiner. Hans-Jürgen Müller ist froh, "dass es unseren Laden gibt. Er ist in der Zeit noch viel wichtiger als sonst." Jetzt, wo es langsam wieder zur Normalität zurückgeht, fragt man sich auch in Deersheim: Was hat diese Krise mit uns als Dorfgemeinschaft gemacht?Prof. Hartmut Rosa, Soziologe und Politikwissenschaftler an der Uni Jena glaubt: "Wir sind gerade in einem gigantischen Experiment. Es verkürzt auf völlig unvorhergesehene Weise die Reichweite in der physischen Welt. Und wir machen die Erfahrung, dass eben nicht alles verfügbar ist, und wir müssen lernen damit umzugehen."Mit dem Mangel an Lehrlingen musste sich die Vacom GmbH in Jena - ein großer Betrieb für Vakuumtechnik - schon in den letzten Jahren auseinandersetzen. Wie löst das Unternehmen aktuell das Nachwuchsproblem, unter Corona-Bedingungen? Händeringend versucht die Personalabteilung neue Azubis zu finden, wo doch schon Vorstellungsgespräche unter den geltenden Kontaktbeschränkungen fast ein Ding der Unmöglichkeit sind."Exakt - Die Story" hat sich auf die Suche gemacht nach Menschen, die wieder durchstarten, hat Geschichten gefunden, die vom Zusammenhalten erzählen und berichtet, wie es nun weitergehen kann.