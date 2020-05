BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet die Aufrechterhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen auch nach dem Auslaufen der aktuellen Verfügungen am 5. Juni. Das erklärte ihr Sprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Sie sei überzeugt, dass es zu den zentralen Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin "verbindliche Anordnungen geben soll und nicht bloß Gebote". Damit widersprach Merkel Plänen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), der ein Ende der generellen Corona-Beschränkungen ab 6. Juni in Aussicht gestellt hatte und dann nur noch Empfehlungen wünscht.

Auf die Frage, ob Merkel direkt mit Ramelow gesprochen habe, sagte Seibert, Gespräche der Kanzlerin mit Ministerpräsidenten gehörten bei ihr "zum Alltag". In dieser Woche werde es auf der Ministerpräsidentenkonferenz der Ost-Länder einen Austausch mit dem thürigischen Landeschef geben. "Es bleibt dabei: Bund und Länder stimmen sich dabei ganz eng ab", erklärte Seibert. Bei der Videokonferenz am Mittwochnachmittag sollen unter anderem auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Ost-Länder besprochen werden. Aktuell bespricht sich nach Angaben Seiberts auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzleien der Ländern, wie es nach dem 5. Juni weitergehen soll.

Am Morgen war erstmals auch die regelmäßige Tagung des Corona-Kabinetts ausgefallen. "Es gab einzelne Themen, die einfach noch nicht beratungsreif waren", erklärte Seibert. Die Beratungen seien auf die reguläre Kabinettssitzung am Mittwoch (9:30 Uhr) verschoben worden.

