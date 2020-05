In einem Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium hat die Kanzlei Becker Büttner Held ein einfach umsetzbares und rechtssicheres Modell für die finanzielle Beteiligung von Kommunen und Bürgern an der Windenergie vor Ort vorgeschlagen. Kommunen und Bürger sollen vergünstigte Stromtarife als beteiligung an der Windenergie erhalten. Dies schlägt die Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) in einem Gutachten für das BMWi zusammen mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und dem Institut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...