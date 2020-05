Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -33,24 Prozent, der DAX bei -16,42 Prozent und der Dow Jones bei -14,27 Prozent. Heute ist Feiertag in den USA, so wird sich beim Dow nichts verändern. Ich schiebe die Underperformance des ATX ja in der Regel auf die Rahmenbedingungen, bei denen man hierzulande durchaus noch etwas verbessern kann. Da kommt einerseits Zuspruch, andererseits aber auch Kritik, denn eventuell - so einige Kritiker - seien halt die österreichischen Unternehmen im Vergleich schwächer. Nun, das ist natürlich eine Interpretation, aber da sind wir dann schon wieder rasch bei den Rahmenbedingungen. Palfinger 5.36% Addiko Bank -4.11% Flughafen Wien 4.56% Polytec -2.16% CA Immo 3.91% Marinomed Biotech -2.01% ...

