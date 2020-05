FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Ausweg aus der Corona-Krise mit staatlichen Hilfen hat am Montag die Lufthansa-Aktien beflügelt. Zuletzt waren die Aktien mit einem Kurssprung von 6,5 Prozent auf 8,56 Euro drittbester Wert im ebenfalls sehr starken Dax . In der Spitze hatten sie mit zwischenzeitlich erreichten 8,69 Euro ein Hoch seit Ende April markiert.



Die Stimmung in der Reisebranche war am Morgen im Zuge ermutigender Aussagen des Tui -Chefs allgemein gut. Eine durchsickernde Einigung auf Milliardenhilfen brachte die Lufthansa-Aktien so richtig in Schwung. Die Bundesregierung und das Management der Fluggesellschaft haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grundsätzlich auf milliardenschwere Staatshilfen für die angeschlagene Fluggesellschaft geeinigt.



Die Einigung sei "im Rahmen" des von der Bundesregierung vorgesehenen Rettungsplans, hieß es am Montag in Regierungskreisen. Das Volumen soll bei der zuvor schon kursierten Summe von neun Milliarden Euro liegen und die Beteiligung des Bundes vorerst 20 Prozent betragen. Zustimmen müssen aber noch der Lenkungsausschuss des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, die Gremien der Lufthansa sowie die EU-Kommission.



Die Lufthansa hatte eine kurz bevorstehende Einigung bereits bestätigt. Durch die 20-Prozent-Beteiligung erhält der Bund keine Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen hätten blockiert werden können. Analyst Sven Diermeier von Independent wertete die Aussicht darauf, dass der Staatseinfluss begrenzt bleibt, am Freitag bereits positiv. Er geht davon aus, dass die Hauptversammlung den Kapitalmaßnahmen zustimmt.



Durch den Kurssprung schaffen es die Lufthansa-Aktien am Montag über die 50-Tage-Linie, die von Anlegern gerne als Indikator für den mittelfristigen Trend herangezogen wird. Von ihrem im April erreichten Corona-Tief bei gut sieben Euro haben die Lufthansa-Aktien mittlerweile wieder mehr als 20 Prozent an Boden gut gemacht./tih/ajx/jha/

LUFTHANSA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de