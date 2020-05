Ort des Tages: Takewaway.com Österreich Headquarter. In Österreich besser als lieferservice.at bekannt. Die Entstehungsgeschichte von Takeaway.com ist ein Klassiker. Die Recherche für ein Familienfest mit Essen scheiterte, so entstand die Idee, eine Online-Plattform zu entwickeln, die verschiedene Lieferdienste bündelt. Mittlerweile ist man in zehn europäischen Ländern, Vietnam und Israel tätig.Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)

