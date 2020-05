Unterföhring (ots) -- Knapp 5,8 Millionen Zuschauer (TV + Sky Go) sahen Konferenz undEinzelspiele am Samstag und Sonntag- Bundesliga-Samstag: 3,2 Millionen Zuschauer (TV + Sky Go) sahenKonferenz und Einzelspiele um 15.30 Uhr, davon 1,65 MillionenZuschauer die Original Sky Konferenz im Free-TV auf Sky SportNews HD- Marktanteil für Sky am Samstagnachmittag lag bei 20,5 Prozent- Neuer Bestwert für Talkformat Wontorra: 620.000 Zuschauer amSamstagabend- Starker Zweitliga-Sonntag: 1,1 Millionen Zuschauer sahen dieSpiele rund um das Spitzenspiel HSV gegen Bielefeld, mehr als1,6 Millionen Zuschauer am gesamten Zweitliga-Spieltag- Sky Sport News HD erneut mit Spitzenwerten: Insgesamt 5,34Millionen Zuschauer am Wochenende Unterföhring, 25. Mai 2020 - Auch das zweite Bundesliga-Wochenende hat Sky wieder sehr starke Reichweiten beschert. Erneut hatte Sky die Samstags-Konferenz der Fußball-Bundesliga und Sonntags-Konferenz der 2. Bundesliga frei empfangbar ausgestrahlt. Allein 5,8 Millionen Zuschauer sahen den 27. Bundesliga-Spieltag am Samstag und Sonntag im TV und auf Sky Go. Über den Streamingservice Sky Ticket und den Livestream auf skysport.de verbuchte Sky zudem Nutzerzahlen im sechsstelligen Bereich. Es war damit der zweitstärkste Bundesliga-Spieltag auf Sky seit Beginn der AGF-Messung 2011. Nur der historische Comeback-Spieltag in der Vorwoche erzielte bessere Werte.Am Samstagnachmittag verfolgten 3,2 Millionen Zuschauer die Konferenz und Einzelspiele im TV und auf Sky Go, davon 1,65 Millionen Zuschauer die Free-TV-Ausstrahlung der Original Sky Konferenz auf Sky Sport News HD. Der Marktanteil für Sky am Samstagnachmittag lag in der Gesamtbevölkerung (Z3+) erneut bei starken 20,5 Prozent. In der Männerzielgruppe (M14-59) lag der Wert bei rund 33 Prozent.Das "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt erzielte überdurchschnittliche Reichweiten. 1,36 Millionen Zuschauer sahen das 5-2 der Münchener im TV und auf Sky Go.Der Spieltag auf Sky wurde komplettiert mit den Sonntagspartien: 511.000 Zuschauer sahen das Spiel zwischen Mainz 05 und RB Leipzig. Weitere 678.000 Zuschauer verfolgten das dramatische Rhein-Derby zwischen dem 1.FC Köln und Fortuna Düsseldorf.Für starke Reichweiten sorgte auch die Zweitliga-Übertragung am Sonntagmittag um 13.00 Uhr, als es unter anderen in Hamburg zum großen Showdown zwischen dem Tabellenzweiten HSV und Tabellenführer Arminia Bielefeld kam. Insgesamt 1,1 Millionen Zuschauer (TV + Sky Go) sahen die Zweitligaspiele und die Konferenz, die auch parallel im Free-TV auf Sky Sport News HD lief. Es war damit für Sky Sport der zweitstärkste Zweitliga-Kickoff überhaupt. Am gesamten Spieltag waren es inklusive Freitag und Samstag insgesamt 1,61 Millionen Zuschauer.Neuer Rekord für WontorraAuch an diesem Samstag meldete sich Jörg Wontorra direkt nach Abpfiff der Nachmittags-Partien mit seinem Talkformat "Wontorra - der Fußballtalk" und erzielte einen Allzeit-Bestwert. Mehr als 620.000 Zuschauer schalteten ein, um die Diskussionen zu den Geschehnissen in der Fußball-Bundesliga zu verfolgen.Sky Sport News HD erzielte auch in diesem Wochenende rekordträchtige Reichweiten. Insgesamt schalteten 5,34 Millionen Zuschauer am Wochenende den Sender ein, zweitbester Wert aller Zeiten, und mehr als sieben Prozent aller TV-Haushalte in Deutschland konnten am Wochenende erreicht werden. Am Samstag schalteten 3,74 Millionen Zuschauer den Newssender sein, um Live-Fußball zu schauen und sich über alles Wissenswerte rund um den Sport zu informieren. Am Sonntag waren es weitere 2,28 Millionen Zuschauer.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4605579