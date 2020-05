Berlin (ots) - Beim Gespräch des BdB-Präsidenten, Helmut Selders, mit dem neuen Präsidenten des NABU, Jörg-Andreas Krüger, standen aktuelle Themen des Naturschutzes und des Stadtgrüns auf der Tagesordnung.Beide Präsidenten waren sich einig, dass der Ausgestaltung des Stadtgrüns in Zeiten des Klimawandels eine besondere Bedeutung zukommt. Dabei hätten sowohl gestaltetes Grün als auch naturnahe Räume ihre wichtige Funktion im Stadtraum zu erfüllen.Intensiv wurde auch die Frage der nachhaltigen Produktion erörtert. Der NABU-Präsident würdigte die Anstrengungen der deutschen Baumschulbranche, möglichst umweltschonend zu produzieren. Dazu gehören die Reduktion von Torf in Substraten, aber auch der nur auf das notwendigste reduzierte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Auch die Verwendung von mechanischen Alternativen bei der Unkrautbekämpfung konnte BdB-Präsident Helmut Selders hervorheben.Die Präsidenten waren sich einig, dass beide Organisationen im Sinne einer Stärkung der grünen Infrastruktur in Stadt und Land arbeiten. Eine gemeinsame Artikulierung von Interessen sei gerade angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise notwendig, um auch künftig den hohen Stellenwert des lebendigen Grüns gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit zu verdeutlichen.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 900 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuell 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von 1 Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 14 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiteren Verbänden des Gartenbaus Gesellschafter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung und Umsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und Internationalen Gartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.www.gruen-ist-leben.de (http://www.gruen-ist-leben.de)Pressekontakt:Stefanie GatzemeierReferentin für VerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24gatzemeier@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/4605599