Ecoduna am Ende. Nachdem diverse Branchen wegen "Koste es, was es wolle!" in Goldgräberstimmung sind und sogar die Bestatter ein Stück vom Riesenkuchen wollen, der gerade über Kurzarbeitförderung und sonstige Kanäle auf die Wirtschaft (wohlgemerkt: es gibt genug, die darben. Kommt immer darauf an, welchen Zugang zum Nursch man hat) verteilt wird, kursiert im Netz der Schmäh "Die nächsten werden die Insolvenzverwalter sein, die um Förderungen ansuchen!". Noch ist es nicht soweit. Noch geht es den Insolvenzverwaltern unbestritten gut. Wem nicht, der kann sich gerne bei mir ausweinen, ich bringe ihm das nötige Verständnis entgegen. Nachdem 2019 mit der Insolvenz von Sanochemia geendet hat, die mich schwerer getroffen hat, ist nun auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...