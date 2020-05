Aktien-Anleger wünschen sich maximale Rendite. Stimmt das wirklich? Was ist, wenn man gar nicht das letzte Quäntchen an Rendite aus dem Portfolio (und den eigenen Nerven) rauspressen möchte, sondern eine gute Balance von Performance bei einer sinnvoll niedrigen Schwankungsfreude im Portfolio anstrebt? Was ist, wenn man gerne auf ein paar Prozentpunkte Performance verzichtet, wenn man dafür nachts besser schlafen kann? Schauen Sie (auch) hierzu in ein großes Interview mit Bernhard M. Klinzing, verantwortlicher Redakteur des "Frankfurter Börsenbriefs" in der Sendung vom 25.05.2020. Aspekte der Sendung beispielsweise:





# Wo geht ökonomisch die Reise hin?

# Wie geht man als Anleger damit um?

# Taugt Asien als Investment-Schwerpunkt?

# Welche Märkte kommen in Frage?

# Blick auf ein besonderes Portfolio des Frankfurter Börsenbriefs

# Bechtle und ShopApotheke - Kandidaten für das Depot?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:









Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/I_Gaf8bG3bo

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de