Pressemitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG:

Stabile Entwicklung mit leichtem Umsatzplus im ersten Quartal 2020

- Ergebniskennzahlen gegenüber Vorjahr verbessert

- Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verhalten

Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, weist im ersten Quartal 2020 ein leichtes Umsatzwachstum um 0,1 % auf 31,3 Mio. Euro (Vj. 31,2 Mio. Euro) und eine insgesamt zufriedenstellende Entwicklung aus. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte die Behrens-Gruppe damit die eigene Planung einhalten. Die Segmente Deutschland, USA und der Export haben dabei die eigenen Erwartungen übertroffen, BeA UK, Frankreich und Italien lagen etwas darunter. Die Ende 2019 neu gegründete BeA Australia Pty Ltd. hat das operative Geschäft des bisherigen Handelspartners Active Fasteners planmäßig Mitte Februar 2020 übernommen und ist erfolgreich in das Jahr 2020 gestartet.

Die Materialaufwandsquote konnte im ersten Quartal bei einem Materialaufwand von 18,5 Mio. Euro auf 58,4 % verbessert werden (Vj. 58,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...